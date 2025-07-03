Наука и технологии
Опубликовано 03 июля 2025, 23:15
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Студенты из Лондона создали ракетный двигатель на основе пчелиного воска

Он прошел успешные испытания
В Лондоне группа студентов Кингстонского университета разработала ракетный двигатель, работающий на пчелином воске — нестандартном и экологически устойчивом виде топлива. Проект велся более полутора лет с использованием высокотехнологичной лаборатории по испытаниям ракетных двигателей.
Студенты из Лондона создали ракетный двигатель на основе пчелиного воска

© Ferra.ru

Восьмерка студентов создала гибридный двигатель, проект которого сначала был разработан в специализированном программном обеспечении, а затем успешно протестирован в лаборатории университета. Во время испытаний они собрали важные данные о температуре и давлении внутри двигателя, подтверждающие его работоспособность.

Пчелиный воск выбран в качестве топлива из-за его схожести с парафином и доступности как возобновляемого ресурса. Для экспериментов студенты использовали воск, поставляемый компанией из Линкольншира, специализирующейся на снабжении пасечников.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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