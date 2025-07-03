Студенты из Лондона создали ракетный двигатель на основе пчелиного воска

Восьмерка студентов создала гибридный двигатель, проект которого сначала был разработан в специализированном программном обеспечении, а затем успешно протестирован в лаборатории университета. Во время испытаний они собрали важные данные о температуре и давлении внутри двигателя, подтверждающие его работоспособность.

Пчелиный воск выбран в качестве топлива из-за его схожести с парафином и доступности как возобновляемого ресурса. Для экспериментов студенты использовали воск, поставляемый компанией из Линкольншира, специализирующейся на снабжении пасечников.