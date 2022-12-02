Студенты из России напечатали одноэтажный бетонный дом

Сообщается, что возвели его в Ставрополе, на открытом пространстве. В процессе студентам помогали конструкторы завода строительного оборудования «Смарт Билд».

Авторы проекта заявили, что 3D-печать позволяет строить сооружения в кратчайшие сроки, вплоть до нескольких дней. В качестве примера они привели печать дома площадью 100 квадратных метров — процесс занимает всего около 36 часов.

Помимо скорости, в преимущества 3D-печати специалисты отнесли более низкую цену одного квадратного метра, отсутствие строительного мусора и остатков материалов. Например, российские студенты использовали в качестве «исходников» модифицированный мелкозернистый бетон.

По словам пресс-службы вуза, студенты уже приступили к возведению двухэтажного «напечатанного» здания.