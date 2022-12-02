Студенты из России напечатали одноэтажный бетонный дом

Студенты из России напечатали одноэтажный бетонный домИ назвали преимущество такого подхода
Группа студентов Северо-Кавказского федерального университета напечатали бетонный дом. Одноэтажное строение было создано при помощи 3D-принтера.
Фото: The Guardian
Сообщается, что возвели его в Ставрополе, на открытом пространстве. В процессе студентам помогали конструкторы завода строительного оборудования «Смарт Билд».
Авторы проекта заявили, что 3D-печать позволяет строить сооружения в кратчайшие сроки, вплоть до нескольких дней. В качестве примера они привели печать дома площадью 100 квадратных метров — процесс занимает всего около 36 часов.
Помимо скорости, в преимущества 3D-печати специалисты отнесли более низкую цену одного квадратного метра, отсутствие строительного мусора и остатков материалов. Например, российские студенты использовали в качестве «исходников» модифицированный мелкозернистый бетон.
По словам пресс-службы вуза, студенты уже приступили к возведению двухэтажного «напечатанного» здания.