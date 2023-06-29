Студенты из России нашли способ собирать спутники прямо в космосе

Студенты Московского авиационного института разработали технологию беспроводной передачи данных, которая позволяет собирать спутники в космосе. На разработку готовится патент.

На Земле довольно трудно целиком собрать спутник с оптимальной конструкцией, помещающийся под обтекатель ракеты-носителя. Решить проблему поможет предложенный исследователями модульный способ сборки на орбите, который предполагает замену проводных соединений в космических аппаратах на беспроводные.

Связанные по радиоканалу спутники в космосе будут сцепляться манипулятором, как вагоны поезда. Таким образом аппараты в космосе можно будет можно многократно пересобрать — в частности, при выходе каких-либо элементов из строя.

Создатели технологии провели сравнительные испытания сразу нескольких протоколов связи на базе прототипа малого спутника размером десять на десять на десять сантиметров. Радиомодуль помещали в макет и на некотором расстоянии от него, осле чего замеряли скорость передачи данных между двумя устройствами. Наиболее быстрыми оказались NRF-модули.

Студенты планируют подобрать комплектующие для более оптимальной работы системы.