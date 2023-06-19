Наука и технологии
08:12, 19 июня 2023
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Студенты изобрели аналог робопса Boston Dynamics с ценой в 50 раз ниже оригинала

Вот она, сила опенсорса

Студенты из Monash Engineering разработали собственный аналог Spot — робопса от Boston Dynamics.

Их проект носит название Dingo. В отличие от знаменитого «предка», новинка может похвастаться открытым исходным кодом, а также использованием популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi.

Этот четвероногий бот обладает возможностью настраивать разные типы движений, изменять скорость и даже приседать. Также он может перевозить на себе лёгкие предметы.

В основу Dingo лёг микрокомпьютер Raspberry Pi 4 B с дополнительной поддержкой Arduino Nano. Он оснащён 12 сервоприводами стоимостью около $44,49 каждый, что в сумме составляет примерно $530 только за сервоприводы.

Общая же стоимость робопса составляет около $1500. Для сравнения, Spot стоит невообразимые $75 000.

Корпус Dingo можно напечатать на 3D-принтере, а полный список необходимых деталей доступен на платформе GitHub.

Источник:GitHub
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#Boston Dynamics
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#робот
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