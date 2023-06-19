Студенты изобрели аналог робопса Boston Dynamics с ценой в 50 раз ниже оригинала

Их проект носит название Dingo. В отличие от знаменитого «предка», новинка может похвастаться открытым исходным кодом, а также использованием популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi.

Этот четвероногий бот обладает возможностью настраивать разные типы движений, изменять скорость и даже приседать. Также он может перевозить на себе лёгкие предметы.

В основу Dingo лёг микрокомпьютер Raspberry Pi 4 B с дополнительной поддержкой Arduino Nano. Он оснащён 12 сервоприводами стоимостью около $44,49 каждый, что в сумме составляет примерно $530 только за сервоприводы.

Общая же стоимость робопса составляет около $1500. Для сравнения, Spot стоит невообразимые $75 000.

Корпус Dingo можно напечатать на 3D-принтере, а полный список необходимых деталей доступен на платформе GitHub.