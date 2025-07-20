Студенты МЭИ разработали энергоэффективную горелку для котлов

Как сообщили в вузе, устройство подходит для жаротрубных и водотрубных котлов мощностью до 2 МВт. Особенность разработки — модуляционная автоматика, позволяющая плавно регулировать мощность, и частотно-регулируемый привод, который снижает энергопотребление и уровень шума. Новая горелка уже запущена в производство и будет применяться на котлах завода «Дорогобужкотломаш».

Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что проект демонстрирует востребованность студенческих разработок в реальном секторе экономики. Разработка велась под руководством специалистов предприятия-партнёра.

Ранее волжский филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» ввел в эксплуатацию новую солнечную электростанцию мощностью 35 кВт. Этот проект приурочен к 30-летию филиала и 95-летию головного вуза.