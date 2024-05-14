Студенты МГПУ начнут изучать ИТ-специальности на российском ПО

Студенты Московского городского педагогического университета (МГПУ) изучают аналитику данных с помощью программного обеспечения Polymatica от компании SL Soft. На практических занятиях по курсу «Аналитика данных. Применение в сфере образования» они осваивают различные инструменты этой платформы, включая конструктор информационных панелей и модуль для анализа больших объёмов данных.

Курс является частью программы профессиональной переподготовки в области информационных технологий. Студенты изучают также SQL-запросы, Python, работу в веб-блокнотах и фреймворки для машинного обучения. В рамках программы они получают возможность получить сертификаты от производителя, что повышает ценность полученных знаний.

МГПУ сотрудничает с компанией SL Soft уже долгое время, и планируется дальнейшее развитие партнёрства, включая стажировки студентов в компании. Институт цифрового образования МГПУ обеспечивает подготовку будущих учителей и специалистов в области информационных технологий. Polymatica представляет собой российские решения для анализа данных, которые активно используются бизнес-пользователями.