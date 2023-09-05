Студенты МИСиС создали дрона-художника

Группа студентов и выпускников МИСИС разработала беспилотный дрон, который способен создавать уникальные изображения. Этот дрон был оборудован программой управления полётом, интерактивным интерфейсом, системой позиционирования и программным обеспечением для обработки изображений во время полёта. Команда также собрала сам беспилотник.

Основная фишка этого дрона заключается в его уникальной системе позиционирования. С использованием всего одной внешней камеры с инфракрасным фильтром, светодиодами и лидаром на борту, дрон способен точно определять свою позицию с точностью до 1 см на рабочей площади, 25×30 метров. Благодаря этому он может создавать равномерные рисунки больших размеров и наносить чёткие контуры различной толщины.

Первой работой этого художественного дрона стал мурал на стене здания Новосибирского государственного технического университета, НЭТИ. Этот мурал является самым крупным в России, его площадь составляет около 300 квадратных метров. Дрон работал над этим проектом 27 дней. Теперь здание университета украшает композиция, символизирующая науку, технику и прогресс.

Разработчики подчёркивают, что использование дронов в искусстве было редкостью, и такие устройства ранее использовались только для создания небольших изображений и не на открытом воздухе. Проект столкнулся с техническими сложностями, включая необходимость использования дорогостоящих MoCap систем с множеством специализированных камер для позиционирования. Несмотря на начальную ориентацию проекта как художественного эксперимента, команда планирует дальнейшее развитие этой системы, с возможностью применения её в других областях, таких как покраска и рисование в труднодоступных местах, где работа человека-художника была бы затруднительной.