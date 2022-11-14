Студенты начали использовать искусственный интеллект для написания домашних работ

Но новейшие разработки используют не только обычные пользователи для «повеселиться». Оказалось, что не так давно и студенты начали использовать ИИ-инструменты. Теперь нейросети пишут эссе за них.

Если раньше ученики были вынуждены изучать тему и писать целые полотна, которые в дальнейшем редактировались, то теперь им достаточно вбить несколько ключевых слов. После этого современные технологии сделают всю грязную работу за них.

Стоит отметить, что специалисты и преподаватели неоднозначно относятся к такому подходу к выполнению домашних работ студентами. Кто-то считает, что это логичный исход, т.к. технологии не стоять на месте. Другие же говорят, что использовать ИИ для написания эссе — это читерство.