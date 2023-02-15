Студенты российского ВУЗа создали робота-дезинфектора

Об этом сообщила Национальная технологическая инициатива (НТИ). Робот — высокомобильное устройство с генератором озона. Размером с небольшую домашнюю кошку, может преодолевать препятствия высотой до 5 см. Робот оснащён камерой, средствами связи, датчиками, устройством бесконтактной зарядки и батареей, обеспечивающей автономность в течение часа.

Электронный дезинфектор распыляет озон вверх под углом. Это позволяет провести обработку труднодоступных мест. К тому же озон уничтожает различные бактерии и вирусы, в частности, штаммы гриппа, а также плесневые грибы.