Студенты создали 3D-принтер для металла

Такая печать подходит для создания сложных деталей, например, для автомобилей или самолетов. Разработчики отмечают, что их устройство печатает быстрее, чем сварка, и позволяет наращивать материал, а не только убирать.

Стоимость большинства 3D-принтеров для металла превышает $ 1 млн, а студенческий принтер обошелся команде менее чем в $ 5000. Для снижения цены студенты изготовили многие детали самостоятельно. Сейчас принтер находится на стадии прототипа, но команда планирует усовершенствовать его и сделать более доступным.