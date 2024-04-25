Студенты создали 3D-принтер для металла

Опубликовано 25 апреля 2024, 17:02
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Студенты создали 3D-принтер для металлаЗа $5000
Группа студентов из Rice University разработала 3D-принтер для печати металлических деталей. Устройство использует давление и скорость вместо температуры, что снижает стоимость и повышает качество печати. Принтер печатает распылением холодного металла (cold spray) — металлический порошок разгоняется до высокой скорости и наносится на поверхность послойно.
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Такая печать подходит для создания сложных деталей, например, для автомобилей или самолетов. Разработчики отмечают, что их устройство печатает быстрее, чем сварка, и позволяет наращивать материал, а не только убирать.
Стоимость большинства 3D-принтеров для металла превышает $ 1 млн, а студенческий принтер обошелся команде менее чем в $ 5000. Для снижения цены студенты изготовили многие детали самостоятельно. Сейчас принтер находится на стадии прототипа, но команда планирует усовершенствовать его и сделать более доступным.