Студенты Университета Бата разработали и запустили двигатель на водороде

Опубликовано 17 апреля 2024, 18:06
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Студенты Университета Бата разработали и запустили двигатель на водородеИзначально и один из них не обладал знаниями о водородном топливе
Группа студентов-инженеров из Университета Бата стала первыми в мире бакалаврами, которым удалось создать и успешно запустить двигатель, работающий на водороде. Участники команды Bath Hydrogen, стремящиеся установить рекорд скорости на суше, включили свой прототипный двигатель в марте, и он запустился с первой попытки.
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Студенты, руководимые техническим лидером Николасом Бертом и лидером команды Сэмюэлем Рэем, начали проект в прошлом году в рамках бизнес-проекта. В начале работы ни один из них не обладал знаниями о водородном топливе или о том, что требуется для создания двигателя.
Студенты взяли в аренду прототип двигателя от компании Vanguard и модернизировали его с помощью спонсоров Link Engine Management и Clean Air Power. Сейчас команда готовится к адаптации 2,3-литрового двигателя Ford Ecoboost для использования водородного топлива с целью установки его в гоночный автомобиль Ginetta G20 для установления рекордов скорости.