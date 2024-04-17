Студенты Университета Бата разработали и запустили двигатель на водороде

Изначально и один из них не обладал знаниями о водородном топливе

Группа студентов-инженеров из Университета Бата стала первыми в мире бакалаврами, которым удалось создать и успешно запустить двигатель, работающий на водороде. Участники команды Bath Hydrogen, стремящиеся установить рекорд скорости на суше, включили свой прототипный двигатель в марте, и он запустился с первой попытки.