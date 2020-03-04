Наука и технологии
Сегодня 08:17
Студенты выступили против систем распознавания лиц
К ним на помощь пришли активисты из правозащитной организации
Как стало известно, студенты из более тридцати университетов США стали участниками акции протеста против систем распознавания лиц. Ученики выступили с требованием отменить ввод технологии на территориях кампусов.
Вместе со студентами в борьбу с новейшими системами включились и активисты из организации Fight for The Future. В свое время они уже успели отметиться в протестах против программы распознавания лиц в Калифорнийском университете, причем тогда они сумели одержать победу, заставив учебное заведение отказаться от ее использования.
”Университеты становятся точкой кипения в борьбе против распознавания лиц, и мы действительно видим огромный всплеск активности студентов, профессоров, преподавателей и исследователей”, — рассказал заместитель директора Fight for the Future Эван Грир.