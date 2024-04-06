Студенты ЮФУ разработали устройство, отключающее беспроводные наушники

Студенты из Южного федерального университета придумали прибор, который отключает беспроводные наушники, если человек приближается к железной дороге. Это поможет предотвратить несчастные случаи на путях. Испытания устройства планируются на одном из объектов Северо-Кавказской железной дороги через несколько месяцев.

Представители железной дороги сообщают о случаях травмирования подростков, которые, будучи в капюшонах и наушниках, переходят пути. Для проведения эксперимента не требуется письменного согласия участников, так как они будут на территории железнодорожной инфраструктуры. Однако перед использованием системы в федеральных органах необходимо получить разрешение.

Команда разработчиков сейчас занята подготовкой к лабораторным тестам. Устройство блокирует сигналы Bluetooth и Wi-Fi, что приводит к пропаже звука в наушниках. В будущем планируется улучшить систему и добавить функцию отключения сотовой связи.