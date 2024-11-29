Стволовые клетки, выращенные в космосе изменят медицину на Земле

Стволовые клетки имеют уникальную способность превращаться в различные типы тканей организма. Однако их выращивание на Земле занимает много времени и требует значительных затрат. Эксперименты, проведенные на Международной космической станции (МКС), доказали, что в условиях микрогравитации клетки растут быстрее и сохраняют стабильность даже после возвращения на Землю.

Исследователи Фэй Гани и Абба Зубейр изучали поведение нескольких типов стволовых клеток, включая мезенхимальные клетки, которые могут превращаться в костную, хрящевую, мышечную и жировую ткани. В космосе эти клетки показали улучшенные способности к регулированию иммунной системы и снижению воспалений. Ученые отметили, что микрогравитация создает трехмерную среду, более естественную для клеточного роста, чем двухмерные условия на Земле.

По словам Зубейра, космос открывает новые механизмы клеточного роста, которые недоступны для исследования на Земле. Это открытие имеет огромное значение для развития регенеративной медицины.

Хотя предстоит провести ещё много исследований, результаты уже внушают оптимизм. Стволовые клетки, выращенные в космосе, могут помочь в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, рака и нейродегенеративных нарушений, таких как деменция и болезнь Паркинсона.