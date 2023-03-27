Стыдно показывать? «Китайский Google» отменил открытую презентацию своего чат-бота нового поколения

Вместо этого компания предпочла провести закрытую встречу с первой партией компаний, тестирующих продукт. В качестве причины изменения формата Baidu назвала «высокий спрос» со стороны 120 000 бизнес-клиентов, подавших заявки на тестирование бота.

Бот Ernie, ближайший ответ Китая на разработанный в США ChatGPT, был представлен 16 марта генеральным директором Baidu Робином Ли. Тогда он также провёл прямую трансляцию, продемонстрировав различные возможности китайского чатбота.

После объявления об отмене, акции Baidu упали на 4,5%.

Напомним, что не так давно OpenAI разрешил ChatGPT «выходить» в Интернет для сбора полезной информации. До этого сервис был ограничен базой знаний, сформированной в 2021 году.