Стюардесса раскрыла неприятный секрет выдаваемых в самолетах наушников

По словам женщины, очень часто бортпроводницы выдают туристам не новые аксессуары, а использованные. Связано это с тем, что у многих перевозчиков нет достаточно количества средств для того, чтобы давать пассажирам новые наушники, в связи с чем после применения их просто очищают и упаковывают в полиэтилен, придавая им вид новых.

Все вышеописанное она приводит в качестве довода в пользу того, чтобы пассажиры самолетов использовали свои собственные аксессуары, не полагаясь на выдаваемые авиакомпаниями. А для того, чтобы руководство авиакомпаний чаще выдавало неиспользованные наушники, бортпроводница предложила “рвать” бесплатный аксессуар.