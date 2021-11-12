Су-75 Checkmate будет атаковать противников в связке с другими самолётами и подключёнными беспилотниками

Об этом рассказал главный конструктор Checkmate Михаил Стрелец. Он отметил, что в мире, среди производителей, наметилась тенденция к унификации парка авиатехники.

«Сегодня в мире набирает силу тенденция по унификации парка самолётов. Ввиду большой степени межпроектной унификации совместное использование Су-57, Checkmate и беспилотных летательных аппаратов может сформировать оптимально сбалансированный под различные задачи парк с минимальной стоимостью эксплуатации и высоким боевым потенциалом», — подчеркнул Стрелец.

Истребитель Checkmate получил передовые технологии малозаметности и искусственного интеллекта. Машина оснащена внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые могут поражать до шести целей одновременно. Скорость истребителя, который получит индекс Су-75, составит 1,8 Маха. Российский истребитель должен стать конкурентом американского истребителя F-35A Lightning II и шведского JAS-39 Gripen.