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Наука и технологии
23:32, 27 декабря 2023
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Суббренд Vivo представил бюджетные смарт-часы: функции здоровья и eSIM

И не дороже 200 долларов

iQOO, суббренд компании Vivo, представил свои первые смарт-часы iQOO Watch. Обладая круглым 1,43-дюймовым дисплеем и настраиваемыми циферблатами, это устройство предлагает неплохие функции за небольшие деньги.

Часы оснащены постоянно работающим пульсометром, датчиком SpO2, функцией отслеживания сна, мониторинга уровня стресса, а также трекером менструального цикла для женщин и обеспечивают всестороннюю информацию о самочувствии. Тренер по бегу с ИИ и поддержка более 100 спортивных режимов делают их неплохим спутником в фитнесе.

Эти смарт-часы не только для фитнеса: поддержка eSIM, голосовые вызовы без использования рук, NFC, управление камерой и музыкой и многое другое.

Отличительная особенность — аккумулятор емкостью 505 мАч, который обеспечивает 7 дней работы iQOO Watch на одном заряде.

iQOO предлагает смарт-часы в различных стилях ремешка — из силикона, натуральной кожи и нейлонового плетения со о стартовой ценой в 1099 CNY (~ $ 153).

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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