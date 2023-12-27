Суббренд Vivo представил бюджетные смарт-часы: функции здоровья и eSIM

Часы оснащены постоянно работающим пульсометром, датчиком SpO2, функцией отслеживания сна, мониторинга уровня стресса, а также трекером менструального цикла для женщин и обеспечивают всестороннюю информацию о самочувствии. Тренер по бегу с ИИ и поддержка более 100 спортивных режимов делают их неплохим спутником в фитнесе.

Эти смарт-часы не только для фитнеса: поддержка eSIM, голосовые вызовы без использования рук, NFC, управление камерой и музыкой и многое другое.

Отличительная особенность — аккумулятор емкостью 505 мАч, который обеспечивает 7 дней работы iQOO Watch на одном заряде.

iQOO предлагает смарт-часы в различных стилях ремешка — из силикона, натуральной кожи и нейлонового плетения со о стартовой ценой в 1099 CNY (~ $ 153).