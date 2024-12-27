Субподрядчик TSMC начнёт использовать для чипов трудноперерабатываемые химикаты

Сейчас субподрядчик ищет способы переработки трудноперерабатываемых химикатов, для этого строятся новые лаборатории в тайваньском городе Тайнань. Как заявлено, San Fu Chemical стремится к переработке и очищению сложных химикатов, используемых при производстве полупроводников.

Как отмечает издание Nikkei Asia, это трудоёмкий и технологически сложный процесс, поскольку лишь некоторые соединения можно переработать для иных целей в силу соответствия строгим стандартам очистки.

«Наша цель — вернуть использованные химикаты в производство полупроводников. Чипмейкеры заинтересованы в испытании новых экологически чистых химикатов, произведённых из переработанных материалов. Это открывает возможности для превращения отходов в ценные ресурсы для производства чипов», — заявил Саймон У.