Наука и технологии
Опубликовано 27 декабря 2024, 03:45
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Субподрядчик TSMC начнёт использовать для чипов трудноперерабатываемые химикаты

Для сокращения отходов
Тайваньский субподрядчик чипмейкера TSMC, компания San Fu Chemical, занимающаяся поставками химических элементов для полупроводникового производства, начнёт перерабатывать сложные химикаты. Как заявил Саймон У, глава San Fu Chemical, это необходимо для сокращения углеродного следа и уменьшения отходов.
Субподрядчик TSMC начнёт использовать для чипов трудноперерабатываемые химикаты

© TSMC

Сейчас субподрядчик ищет способы переработки трудноперерабатываемых химикатов, для этого строятся новые лаборатории в тайваньском городе Тайнань. Как заявлено, San Fu Chemical стремится к переработке и очищению сложных химикатов, используемых при производстве полупроводников.

Как отмечает издание Nikkei Asia, это трудоёмкий и технологически сложный процесс, поскольку лишь некоторые соединения можно переработать для иных целей в силу соответствия строгим стандартам очистки.

«Наша цель — вернуть использованные химикаты в производство полупроводников. Чипмейкеры заинтересованы в испытании новых экологически чистых химикатов, произведённых из переработанных материалов. Это открывает возможности для превращения отходов в ценные ресурсы для производства чипов», — заявил Саймон У.