Суд Берлина обязал Google выплатить €465 млн немецкой платформе Idealo

Иск охватывал период с 2008 по 2023 год. Представители Idealo заявили о намерении продолжить судебное преследование Google. Компания Producto, владеющая другим сайтом сравнения цен, также получит 107 миллионов евро по отдельному решению.

Google не согласилась с вердиктом и намерена обжаловать его. Представитель компании отметил, что с 2017 года были внесены изменения, обеспечивающие равные возможности для конкурентов. Количество платформ сравнения цен, использующих специальный блок Google Shopping, выросло с 7 до 1550.