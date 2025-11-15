Наука и технологии
Суд Берлина обязал Google выплатить €465 млн немецкой платформе Idealo

Решение связано с нарушением конкуренции на рынке ценовых сервисов
Берлинский суд постановил взыскать с американской компании Google 465 миллионов евро в пользу немецкой платформы сравнения цен Idealo. Решение было вынесено по иску о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.
Иск охватывал период с 2008 по 2023 год. Представители Idealo заявили о намерении продолжить судебное преследование Google. Компания Producto, владеющая другим сайтом сравнения цен, также получит 107 миллионов евро по отдельному решению.

Google не согласилась с вердиктом и намерена обжаловать его. Представитель компании отметил, что с 2017 года были внесены изменения, обеспечивающие равные возможности для конкурентов. Количество платформ сравнения цен, использующих специальный блок Google Shopping, выросло с 7 до 1550.

