Суд частично отменил санкции против Apple в споре с Epic Games

Суд изменил положение, запрещающее Apple взимать комиссию с покупок, совершенных вне App Store, и теперь нижестоящий суд должен скорректировать этот запрет. Компания Epic Games подала иск в 2020 году, требуя ослабить контроль Apple над транзакциями внутри приложений на iOS и снять ограничения на распространение программ.

В 2021 году суд обязал Apple разрешить разработчикам размещать ссылки на альтернативные способы покупки. Apple частично исполнила решение, но ввела новые ограничения, включая комиссию 27% на покупки вне App Store в течение семи дней после перехода по ссылке. Ранее Apple брала 30% с покупок внутри магазина.

Апелляционный суд отклонил аргументы Apple о том, что запрет не должен распространяться за пределы Epic Games, подтвердив необходимость соблюдения части постановления, но с внесением изменений по комиссионным правилам.