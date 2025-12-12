Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2025, 16:29
Суд частично отменил санкции против Apple в споре с Epic Games

Апелляционный суд США пересмотрел некоторые ограничения
Apple добилась частичного пересмотра решения суда по делу Epic Games. Апелляционный суд США признал, что некоторые пункты приказа о штрафах и изменениях App Store были слишком широкими и требуют корректировки. При этом большинство санкций и предыдущее постановление против компании остаются в силе.
Суд изменил положение, запрещающее Apple взимать комиссию с покупок, совершенных вне App Store, и теперь нижестоящий суд должен скорректировать этот запрет. Компания Epic Games подала иск в 2020 году, требуя ослабить контроль Apple над транзакциями внутри приложений на iOS и снять ограничения на распространение программ.

В 2021 году суд обязал Apple разрешить разработчикам размещать ссылки на альтернативные способы покупки. Apple частично исполнила решение, но ввела новые ограничения, включая комиссию 27% на покупки вне App Store в течение семи дней после перехода по ссылке. Ранее Apple брала 30% с покупок внутри магазина.

Апелляционный суд отклонил аргументы Apple о том, что запрет не должен распространяться за пределы Epic Games, подтвердив необходимость соблюдения части постановления, но с внесением изменений по комиссионным правилам.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
