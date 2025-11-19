Суд ЕС отклонил запрос Amazon снять статус крупной платформы

Суд постановил, что ЕС правомерно включил Amazon в эту категорию, поскольку компания превысила порог в 45 миллионов пользователей. Как отметил суд, такие платформы несут потенциальные риски для общества, связанные с распространением незаконного контента и нарушением прав потребителей.

Представители Amazon выразили разочарование решением и объявили о намерении подать апелляцию. Компания настаивает, что ее маркетплейс не создает системных рисков, поскольку занимается исключительно продажей физических товаров и не распространяет информацию или мнения.

Однако суд подчеркнул, что обязательства для крупных платформ необходимы для предотвращения возможных рисков, даже если их выполнение требует значительных финансовых затрат. Все дополнительные аргументы Amazon также были отклонены судебным органом.