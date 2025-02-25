Суд ЕС поддержал итальянского регулятора в споре с Google

В 2021 году итальянский регулятор наложил на Google штраф в размере 102 миллиона евро за отказ сделать приложение JuicePass совместимым с Android Auto. Google объяснила это отказом из-за проблем с безопасностью и отсутствием стандартного шаблона для такого приложения. Однако итальянские антимонопольщики сочли такие действия злоупотреблением рыночной властью, так как Google фактически ограничила конкуренцию.

Компания Google обжаловала решение в Итальянском государственном совете, который в свою очередь обратился за разъяснениями к Суду Европейского Союза. Европейский суд поддержал итальянские власти, заявив, что отказ от обеспечения совместимости с приложением конкурента может быть признан абузом, если это снижает привлекательность платформы для пользователей.

Однако суд также отметил, что компании могут отказаться от такой совместимости, если это может угрожать безопасности платформы. В таких случаях они обязаны разработать стандарт для категорий приложений, в течение разумного срока.

После разбирательства Google объявила, что теперь она добавила нужную функцию в Android Auto, однако на момент запроса это было актуально только для 0,04% автомобилей в Италии.