Суд ЕС сократил штраф Intel ещё на 140 млн евро

Суд ЕС сократил штраф Intel ещё на 140 млн евроСумма уменьшена до 237 млн евро
Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге частично пересмотрел антимонопольные санкции против Intel и уменьшил оставшуюся часть штрафа почти на 140 миллионов евро. В итоге сумма снизилась с 376,36 миллиона евро до примерно 237,1 миллиона евро.
Судьи при этом подтвердили выводы Европейская комиссия о злоупотреблении доминирующим положением компании на рынке чипов. По мнению суда, новая сумма лучше соответствует тяжести и длительности нарушения.
Первоначально в отношении Intel действовал штраф в размере 1,06 миллиарда евро, который был отменен другим судом ЕС. После этого в 2023 году регулятор повторно назначил уменьшенное взыскание.
Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением на рынке процессоров архитектуры x86. Регуляторы ранее установили, что компания применяла практики, направленные на ограничение конкуренции и вытеснение соперников с рынка, что нарушало антимонопольные правила ЕС.