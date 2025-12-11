Суд ЕС сократил штраф Intel ещё на 140 млн евро

Судьи при этом подтвердили выводы Европейская комиссия о злоупотреблении доминирующим положением компании на рынке чипов. По мнению суда, новая сумма лучше соответствует тяжести и длительности нарушения.

Первоначально в отношении Intel действовал штраф в размере 1,06 миллиарда евро, который был отменен другим судом ЕС. После этого в 2023 году регулятор повторно назначил уменьшенное взыскание.

Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением на рынке процессоров архитектуры x86. Регуляторы ранее установили, что компания применяла практики, направленные на ограничение конкуренции и вытеснение соперников с рынка, что нарушало антимонопольные правила ЕС.