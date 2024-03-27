Суд ЕС заставил Amazon делиться информацией о рекламе

Комиссия ЕС следит за соблюдением Amazon правил DSA для крупных платформ. В прошлом году Amazon подал иск к назначению его маркетплейса «очень крупной онлайн-платформой» (VLOP) по DSA, но пришлось подчиниться решению суда.

Важное условие DSA — обязательное размещение информации о рекламе в общедоступном архиве. Это решение не только поддерживает прозрачность платформы, но и гарантирует соблюдение правил по алгоритмической ответственности.

Хотя Amazon утверждает, что не соответствует критериям VLOP по DSA, он вынужден соблюдать правила, чтобы избежать риска штрафов до 6% от годового оборота.