Суд ЕС заставил Amazon делиться информацией о рекламе

Опубликовано 27 марта 2024, 20:11
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Суд ЕС заставил Amazon делиться информацией о рекламеВ общедоступном онлайн-архиве
Суд Европейского Союза принял решение, обязывающее Amazon предоставлять информацию о рекламе на своей платформе в общедоступном онлайн-архиве. Это решение касается Digital Services Act (DSA) — нормативного акта, регулирующего онлайн-сервисы и алгоритмическую ответственность.
Комиссия ЕС следит за соблюдением Amazon правил DSA для крупных платформ. В прошлом году Amazon подал иск к назначению его маркетплейса «очень крупной онлайн-платформой» (VLOP) по DSA, но пришлось подчиниться решению суда.
Важное условие DSA — обязательное размещение информации о рекламе в общедоступном архиве. Это решение не только поддерживает прозрачность платформы, но и гарантирует соблюдение правил по алгоритмической ответственности.
Хотя Amazon утверждает, что не соответствует критериям VLOP по DSA, он вынужден соблюдать правила, чтобы избежать риска штрафов до 6% от годового оборота.