Суд наказал российского блогера за слова о смертельной опасности вакцин против COVID-19

Источник отмечает, что блогера признали виновным по статье 207.1 УК за публикацию на его канале видео «Мир после вируса. Планета после обнуления». Видео было опубликовано ещё в апреле 2020 года, а в последствии его заблокировал Youtube за нарушение правил сервиса.

На видео закадровый голос рассказывает, что население планеты сократится из-за вакцин от коронавируса, т.к. применение их применение приводит к летальному исходу в течение 180-360 дней. И что необходимо оставить на планете не больше 1 млрд населения, остальные не нужны.

Сам блогер прокомментировал решение суда словами, что «более подобных недопустимых роликов, связанных с коронавирусом, у него нет и не будет».