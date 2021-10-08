Суд наказал российского блогера за слова о смертельной опасности вакцин против COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 00:14
1 мин.
Суд наказал российского блогера за слова о смертельной опасности вакцин против COVID-19И назначил ему 200 часов обязательных работ
В Санкт-Петербурге блогеру Антону Мысливцу, автору Youtube-канала «Крамола», решением суда назначено 200 часов обязательных работ за «распространение заведомо ложной информации» о влиянии вакцин от коронавируса на сокращение населения планеты.
Источник отмечает, что блогера признали виновным по статье 207.1 УК за публикацию на его канале видео «Мир после вируса. Планета после обнуления». Видео было опубликовано ещё в апреле 2020 года, а в последствии его заблокировал Youtube за нарушение правил сервиса.
На видео закадровый голос рассказывает, что население планеты сократится из-за вакцин от коронавируса, т.к. применение их применение приводит к летальному исходу в течение 180-360 дней. И что необходимо оставить на планете не больше 1 млрд населения, остальные не нужны.
Сам блогер прокомментировал решение суда словами, что «более подобных недопустимых роликов, связанных с коронавирусом, у него нет и не будет».