Суд наказал российского сисадмина, который просыпал работу и подделывал своё время прибытия в офис

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Суд наказал российского сисадмина, который просыпал работу и подделывал своё время прибытия в офисВ России это первый случай подобного правоприменения
В России впервые был вынесен обвинительный приговор по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру. Дело касается системного администратора государственного предприятия «Протон ПМ», которое производит жидкостные ракетные двигатели РД-275 для первой ступени ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон» и её модификаций, узлов жидкостного ракетного двигателя РД-191 и других.
Обвинение заключается в том, что сисадмин регулярно просыпал и опаздывал на работу, и чтобы не лишиться премии в 19 тысяч рублей, взломал систему учёта труда. И когда опаздывал, вносил в систему ложные данные о своём прибытии на предприятие.
Служба безопасности обнаружила подлог данных, а вместе с ним и факт взлома системы. Мужчину обвиняют также в использовании нелицензионного вредоносного ПО. В соответствии с ч. 1 ст. 274.1 УК РФ сисадмину назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Источник:SecurityLab
Автор:Андрей КадуковТеги:
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