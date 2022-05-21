Суд наказал российского сисадмина, который просыпал работу и подделывал своё время прибытия в офис

Обвинение заключается в том, что сисадмин регулярно просыпал и опаздывал на работу, и чтобы не лишиться премии в 19 тысяч рублей, взломал систему учёта труда. И когда опаздывал, вносил в систему ложные данные о своём прибытии на предприятие.

Служба безопасности обнаружила подлог данных, а вместе с ним и факт взлома системы. Мужчину обвиняют также в использовании нелицензионного вредоносного ПО. В соответствии с ч. 1 ст. 274.1 УК РФ сисадмину назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.