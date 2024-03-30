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Наука и технологии
Опубликовано 30 марта 2024, 04:08
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Суд не поверил ни одному пункту защиты основателя криптобиржи FTX: ему дали 25 лет

Судья занял жёсткую позицию
В США окружной судья Льюис Каплан вынес окончательный приговор печально известному основателю криптобиржи FTX Сэму Банкману-Фриду, также известному как SBF. Суд не поверил ни одному из пунктов, предложенных адвокатами Фрида, и назначил ему приговор на 25 лет.
Суд не поверил ни одному пункту защиты основателя криптобиржи FTX: ему дали 25 лет
© Cointelegraph / Wikimedia Commons

У защиты не получилось доказать, что организатор одного из крупнейших в истории США случаев корпоративного мошенничества не имеет отношения ко всем семи пунктам обвинения: заговор с целью совершения мошенничества с клиентами и кредиторами, фактическое мошенничество с ними, заговоры с целью совершения товарного мошенничества, мошенничества с ценными бумагами и отмывания денег.

Фриду также вменяется в вину, что он был соучредителем хедж-фонда Alameda Research, «незаметно использовавшего средства клиентов FTX для крупных ставок на различные предприятия».

Фонд Alameda и криптобиржа FTX использовали деньги клиентов и другие средства для рискованных и откровенно сомнительных инвестиций, что вскрылось, когда взаимосвязанные компании в конечном итоге потерпели крах.

Ущерб составил порядка $8 млрд, что также стало известно, когда клиенты начали пытаться выводить свои деньги.

«Сегодняшний приговор предотвратит повторение подсудимым мошенничества и является важным сигналом для тех, кто может поддаться искушению участвовать в финансовых преступлениях, о том, что правосудие будет быстрым, а последствия будут серьёзными», — заявил судья, объясняя своё решение.

Источник:NBC News
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#мошенничество
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#криптовалюта
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#сша
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#суд