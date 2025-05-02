Суд обязал Apple выплатить более $500 млн «патентному троллю» за использование 4G в iPhone и iPad

Optis, зарегистрированная в Техасе, не производит никаких продуктов — ее бизнес полностью сосредоточен на покупке патентов и последующих исках к крупным производителям.

В 2019 году она подала в суд на Apple в Великобритании, утверждая, что корпорация использует ключевые 4G-технологии без соответствующей лицензии. Первоначально Высокий суд Лондона оценил выплаты в $56,4 млн, однако Optis посчитала сумму заниженной и подала апелляцию.

Теперь же апелляционный суд обязал Apple выплатить сумму в 10 раз больше — за период с 2013 по 2027 год. Эта сумма покрывает глобальную лицензию на использование патентов Optis.

В Apple уже заявили о намерении оспорить вердикт. Представитель компании отметил: «Optis не производит ничего и существует исключительно ради патентных исков. Мы продолжим защищаться от попыток навязать нам необоснованные выплаты».

Optis, в свою очередь, назвала решение суда «исправлением очевидно ошибочного предыдущего вердикта» и пообещала добиваться «справедливой компенсации за технологии, которые обеспечивают высокоскоростную связь миллионам устройств по всему миру».