Суд обязал ByteDance продать TikTok в США

Опубликовано 06 декабря 2024, 22:541 мин.
Суд обязал ByteDance продать TikTok в СШАИли приложение будет заблокировано
Федеральный апелляционный суд США подтвердил закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать свою популярную социальную сеть TikTok на территории США до 19 января 2024 года, или приложение будет заблокировано.
Это решение стало победой для Министерства юстиции США и противников китайского приложения, но серьезным ударом для ByteDance. Если компания не успеет выполнить требование, миллионы американских пользователей могут потерять доступ к TikTok в течение шести недель.
Суд признал, что этот закон был частью широкой инициативы, направленной на противодействие угрозам национальной безопасности, исходящим от Китая. В документе говорится, что в нем учитываются интересы безопасности США и контроль со стороны иностранных государств, что также является приоритетом для законодателей.