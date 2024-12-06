Суд обязал ByteDance продать TikTok в США

Это решение стало победой для Министерства юстиции США и противников китайского приложения, но серьезным ударом для ByteDance. Если компания не успеет выполнить требование, миллионы американских пользователей могут потерять доступ к TikTok в течение шести недель.

Суд признал, что этот закон был частью широкой инициативы, направленной на противодействие угрозам национальной безопасности, исходящим от Китая. В документе говорится, что в нем учитываются интересы безопасности США и контроль со стороны иностранных государств, что также является приоритетом для законодателей.