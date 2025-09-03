Суд обязал Google делиться данными, но сохранил Chrome и Android

Опубликовано 03 сентября 2025, 18:451 мин.
Суд обязал Google делиться данными, но сохранил Chrome и AndroidКомпания избежала продажи ключевых сервисов
Американский суд разрешил Google сохранить свой браузер Chrome и операционную систему Android, но обязал компанию делиться данными с конкурентами. Решение принято по итогам антимонопольного дела, которое рассматривалось более пяти лет.
© Ferra.ru
Ранее суд установил, что Google имеет незаконную монополию на рынке поиска и связанной рекламы. Однако при выборе мер воздействия судья учёл рост конкуренции со стороны компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, именно новые технологии способны изменить баланс на рынке, где десятилетиями доминировал Google.
Суд постановил, что компания должна предоставить доступ к данным конкурентам, что может укрепить их позиции в онлайн-рекламе и развитии чат-ботов. В то же время Google сможет продолжать сотрудничество с Apple и другими производителями устройств. По оценке аналитиков, только Apple ежегодно получает около 20 миллиардов долларов от компании за использование поисковика по умолчанию.