Суд обязал Google делиться данными, но сохранил Chrome и Android

Ранее суд установил, что Google имеет незаконную монополию на рынке поиска и связанной рекламы. Однако при выборе мер воздействия судья учёл рост конкуренции со стороны компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. По его мнению, именно новые технологии способны изменить баланс на рынке, где десятилетиями доминировал Google.

Суд постановил, что компания должна предоставить доступ к данным конкурентам, что может укрепить их позиции в онлайн-рекламе и развитии чат-ботов. В то же время Google сможет продолжать сотрудничество с Apple и другими производителями устройств. По оценке аналитиков, только Apple ежегодно получает около 20 миллиардов долларов от компании за использование поисковика по умолчанию.