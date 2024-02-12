Суд обязал Илона Маска свидетельствовать в расследовании по покупке Twitter

Опубликовано 12 февраля 2024, 21:27
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Суд обязал Илона Маска свидетельствовать в расследовании по покупке TwitterПоявились вопросы
Федеральный суд обязал Илону Маску соблюдать повестку Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и повторно дать новые показания в расследовании по его покупке Twitter. Постановление было вынесено в рамках расследования SEC по поводу опасений, связанных с задержкой раскрытия Маском своего участия в Twitter, теперь известного как X.
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Решение судьи было вынесено после того, как Маск не явился на допрос в сентябре и отказался явиться на повторное интервью, вызвав иск SEC. Судья встала на сторону SEC, отклонив возражения Маска о неподходящей информации и домогательствах. SEC утверждает, что располагает новыми документами и имеет дополнительные вопросы для владельца X.
Илон Маск утверждал, что повестка SEC выходит за пределы ее полномочий, но суд отклонил эти аргументы, признав повестку законной. Маску и SEC отведена неделя на согласование времени и места для его появления, иначе решение будет принято без их участия.