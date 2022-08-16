Суд обязал Twitter раскрыть Илону Маску информацию о поддельных аккаунтах

Сегодня в 18:27
1 мин.
Суд обязал Twitter раскрыть Илону Маску информацию о поддельных аккаунтахНо только от одного сотрудника, причём бывшего
Илон Маск частично выиграл суд у Twitter по делу о покупке соцсети. Суд обязал Twitter раскрыть предпринимателю данные о процессе проверки спам-аккаунтов и ботов. но только от бывшего менеджера.
Адвокаты Маска запросили эту информацию у 22 сотрудников соцсети, в том числе у бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам Кейвона Бейкпура, назвав её ключевой в расчёте стоимости сделки и целесообразности её закрытия. При этом ходатайство Маска, которое он подал в ответ на иск Twitter c обвинениями в отказе от сделки из-за потери личного интереса, суд удовлетворил частично. Такое решение вынесла судья Кэтлин Сент-Джуд Маккормик.
Согласно решению суда, Twitter теперь «обязан собирать, просматривать и представлять документы от Кейвона Бейкпура, бывшего генерального менеджера платформы по потребительским вопросам». Об этом говорится в краткой редакции судебного постановления.