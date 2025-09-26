Суд одобрил мировое соглашение Anthropic $1,5 млрд по делу об использовании книг

Суд одобрил мировое соглашение Anthropic $1,5 млрд по делу об использовании книгДело связано с использованием пиратских книг для ИИ
Истцы заявили, что их произведения копировались без разрешения для создания базы данных, применявшейся в обучении искусственного интеллекта.
Ранее судья Уильям Алсап признал, что использование книг, в том числе легально приобретённых, при обучении моделей может рассматриваться как допустимое «добросовестное использование». Однако он отклонил аргументы о законности скачивания миллионов пиратских файлов для формирования постоянной цифровой библиотеки.
Согласно условиям соглашения, оно охватывает около 500 тысяч произведений. Каждый из них оценивается примерно в 3 тысячи долларов, что в четыре раза превышает минимальные компенсации, предусмотренные законодательством США. Anthropic обязалась уничтожить нелегально полученные материалы, сохранив только те, что были приобретены официально.
Авторы и правозащитные организации назвали сделку важным сигналом для индустрии ИИ о последствиях нарушения авторских прав.