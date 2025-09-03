Наука и технологии
Опубликовано 03 сентября 2025, 20:52
1 мин.

Суд одобрил новую сделку о передаче данных между ЕС и США

Решение даёт юридическую уверенность компаниям
Суд Европейского союза подтвердил законность соглашения о передаче персональных данных между ЕС и США, заключённого два года назад. Оно заменяет два предыдущих соглашения, которые ранее были отклонены судом.
Решение обеспечивает юридическую уверенность тысячам компаний — от банков и фармпроизводителей до технологических и автомобильных компаний — которые передают данные через Атлантику для коммерческих целей, включая облачные сервисы и расчёт зарплат.

Дело рассматривалось на фоне напряжённых отношений между ЕС и США после антимонопольных мер против крупных технологических компаний и угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Европейская комиссия, выступавшая от имени 27 стран ЕС при согласовании соглашения в 2023 году, заявляла, что новый механизм обеспечивает достаточную защиту данных граждан Европы при передаче в США.

Французский депутат Филипп Латомб подал в суд, утверждая, что соглашение не даёт гарантии защиты частной жизни и семьи из-за широкого сбора данных и недоверия к новому американскому апелляционному органу. Он отмечал, что этот орган не является независимым трибуналом и не обеспечивает такие же гарантии, как требует законодательство ЕС.

Суд в Люксембурге встал на сторону комиссии, отклонив иск Латомба. Судьи отметили, что передача данных в США регулируется законом и находится под последующим судебным контролем через Data Protection Review Court.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
