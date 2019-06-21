Роскомнадзор отдаст за незаконную блокировку сайта почти полмиллиона рублей

Арбитражный суд Москвы вынес решение взыскать с Роскомнадзора почти полмиллиона в пользу владельца неправомерно разделегированного сайта. На решение суда обратило внимание специализированное издание «Роскомсвобода».

Речь идёт о онлайн-каталоге компаний России огрн.онлайн, принадлежащем Арсену Мирзаяну. Суд постановил, что ведомство незаконно разделегировало данный сайт.

На сайте размещается информация из Единого государственного реестра юридических лиц и Роскомназор решил отключить домен огрн.онлайн в 2016 году после жалобы некоего бизнесмена, который был недоволен попаданием своих персональных данных в открытый доступ.

По мнению Роскомнадзора, право на публикацию из ЕГРЮЛ имеет только Федеральная налоговая служба. Кроме того, на сайте размещается контекстная реклама, что ведомство посчитало использованием персональных данных с целью извлечения дохода.

В июне 2017 года Арбитражный суд Москвы признал действия Роскомнадзора незаконными. В решении отмечается: «Размещение рекламы не противоречит цели использования персональных данных. Указанная цель совпадает с целью сбора данных для государственной регистрации и не противоречит ей».

В мае 2019 года суд удовлетворил иск Мирзаяна о взыскания с Роскомнадзора компенсации упущенной выгоды, правда не в полном объёме. Бизнесмен хотел получить почти 5 млн рублей, ссылаясь на потерянную за полгода посещаемость, но суд посчитал эти требования завышенными.