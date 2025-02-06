Суд оштрафовал Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию данных россиян

Опубликовано 06 февраля 2025, 19:361 мин.
Суд оштрафовал Telegram на 240 тысяч рублей за публикацию данных россиянТри штрафа по 80 тысяч
Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за размещение в открытом доступе персональных данных российских пользователей.
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Протокол был составлен после обращения в Роскомнадзор. Россиянка заявила, что в Telegram незаконно в открытом доступе появились данные российских граждан: ФИО, возраст, адрес места проживания и другая информация.
«Telegram Messenger Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения по части пятой статьи 13.11 КоАП России и назначить ему наказание в виде 80 тысяч рублей», — приняла решение судья Алсу Адиятуллина.
Кроме указанного штрафа в 80 тысяч рублей, суд назначил мессенджеру ещё два взыскания на такую же сумму. Отсюда и общая сумма в 240 тысяч.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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