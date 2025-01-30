Наука и технологии
Опубликовано 30 января 2025, 12:00
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Суд отказал Apple в защите сделки с Google на $ 20 млрд

Компания подала запрос слишком поздно
Суд отклонил попытку Apple вмешаться в разбирательство по делу о ее многомиллиардном соглашении с Google. Корпорация из Купертино пыталась защитить сделку, по которой Google ежегодно платит Apple $ 20 млрд за сохранение своей поисковой системы в качестве стандартной на устройствах компании.
Суд отказал Apple в защите сделки с Google на $ 20 млрд

© Ferra.ru

Ранее Microsoft и другие конкуренты заявляли, что такое партнерство мешает честной конкуренции на рынке. Однако, когда Apple решила вступить в процесс на стороне Google, суд посчитал ее просьбу несвоевременной.

Запрос был подан 23 декабря, почти через два с половиной месяца после начала разбирательства. Судья Окружного суда США Амит Мехта отметил, что Apple должна была понимать, что такое вмешательство вызовет задержку в процессе, который рассчитан всего на восемь месяцев.

Компания хотела представить трех дополнительных свидетелей, чтобы обосновать свою позицию, но суд отказал ей в этом. В то же время Apple разрешено выступать в качестве amicus curiae — «друга суда», подавать письменные комментарии после слушаний и таким образом донести свою точку зрения.

Старший вице-президент компании по сервисам Эдди Кью ранее заявлял, что у Apple нет реальной альтернативы поисковой системе Google, что косвенно подтверждает стремление продолжить партнерство.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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