Суд отказал Apple в защите сделки с Google на $ 20 млрд

Ранее Microsoft и другие конкуренты заявляли, что такое партнерство мешает честной конкуренции на рынке. Однако, когда Apple решила вступить в процесс на стороне Google, суд посчитал ее просьбу несвоевременной.

Запрос был подан 23 декабря, почти через два с половиной месяца после начала разбирательства. Судья Окружного суда США Амит Мехта отметил, что Apple должна была понимать, что такое вмешательство вызовет задержку в процессе, который рассчитан всего на восемь месяцев.

Компания хотела представить трех дополнительных свидетелей, чтобы обосновать свою позицию, но суд отказал ей в этом. В то же время Apple разрешено выступать в качестве amicus curiae — «друга суда», подавать письменные комментарии после слушаний и таким образом донести свою точку зрения.

Старший вице-президент компании по сервисам Эдди Кью ранее заявлял, что у Apple нет реальной альтернативы поисковой системе Google, что косвенно подтверждает стремление продолжить партнерство.