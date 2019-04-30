Суд отказался признать драник мобильным телефоном

Забавный случай произошёл в Коннектикуте. Немногим больше года назад полицейский остановил водителя Джейсона Стайбера (Jason Stiber), обвиняя того в использовании мобильного телефона за рулём.

В итоге, водитель получил штраф в 300 долларов, хотя и утверждал, что не держал телефон в руках. Он пытался доказать свою правоту, показав телефон полицейскому, чтобы тот убедился, что звонков до остановки автомобиля не было.

Джейсон Стайбер решил отстоять свою невиновность в суде, просто из принципа. И, что удивительно, это ему удалось. Стайбер доказал, что держал в руке хашбраун из McDonald’s. Адвокат отметил, что движения губ при жевании напоминают разговор по телефону. Судья согласился, а полиция не смогла предоставить доказательств, подтверждающих вину водителя.