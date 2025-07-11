Наука и технологии
Опубликовано 11 июля 2025, 20:27
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Суд отклонил иск против Apple, Visa и Mastercard о сговоре и взятках

Истцы не смогли доказать обвинения в монополии и коррупции
Суд в Иллинойсе отклонил коллективный иск, в котором Apple, Visa и Mastercard обвинялись в антиконкурентных действиях и получении незаконной выгоды. Иск был подан компанией Mirage Wine & Spirits и рядом других торговых точек, утверждающих, что корпорации сговорились, чтобы не допустить конкурентов на рынок платежных систем и получать сверхприбыль за счет завышенных комиссий с бизнеса.
Суд отклонил иск против Apple, Visa и Mastercard о сговоре и взятках

© Ferra.ru

По мнению истцов, Apple принимала крупные выплаты от Visa и Mastercard в обмен на отказ от создания собственной платежной системы. С момента запуска Apple Pay в 2014 году сервис работает через инфраструктуру этих компаний, что, как считают заявители, ограничивает конкуренцию. Кроме того, контроль Apple над чипом NFC в iPhone якобы мешает появлению альтернативных способов оплаты, укрепляя доминирующее положение Visa и Mastercard.

Однако суд пришел к выводу, что представленные обвинения не подкреплены достаточными фактами и носят характер предположений. Также было отмечено, что создание с нуля собственной платежной сети — крайне сложный процесс, и отсутствие такого шага со стороны Apple не обязательно связано с внешним финансированием.

Истцам предоставили 30 дней на подачу исправленного иска. Если они не успеют сделать этого в установленный срок, дело будет окончательно закрыто с формулировкой «с предвзятостью», что лишит их возможности обратиться с этим же обвинением повторно.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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