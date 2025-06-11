Суд отклонил коллективный иск против Google за слежку в Chrome

Судья Йвонн Гонсалес Роджерс постановила, что вопрос о согласии каждого пользователя на сбор данных должен рассматриваться индивидуально, а не в рамках группового иска. Это означает, что коллективное судебное разбирательство по делу не может быть возобновлено.

В решении подчеркивается, что разбирательство по коллективному иску может быть слишком сложным из-за необходимости выяснения, кто из миллионов пользователей действительно понимал и соглашался с политикой Google по сбору информации.

Юристы истцов отказались от комментариев, а представители Google приветствовали решение суда и отметили, что в Chrome есть прозрачные настройки конфиденциальности, включая функцию синхронизации данных.

Ранее пользователи ссылались на уведомление о конфиденциальности в Chrome, где говорилось, что для использования браузера не требуется передавать личную информацию, и Google не собирает такие данные, если функция синхронизации не включена.