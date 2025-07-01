Суд отклонил попытку Apple закрыть антимонопольный иск Минюста США

В иске утверждается, что Apple использует контроль над экосистемой iPhone, чтобы препятствовать появлению конкурентов. Среди претензий — ограничения доступа к функциям устройств для сторонних разработчиков, запрет кроссплатформенных мессенджеров, ограниченная поддержка смарт-часов не от Apple и блокировка облачных игровых сервисов.

Компания настаивает, что ее действия законны и направлены на защиту своей технологии. Однако судья отметил, что подобные аргументы требуют рассмотрения в ходе судебного процесса, а не являются основанием для немедленного закрытия дела.