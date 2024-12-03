Наука и технологии
Опубликовано 03 декабря 2024, 20:54
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Суд отклонил попытку вернуть компенсацию Маска в $55,8 млрд от Tesla

Судья признала компенсацию чрезмерной
В понедельник судья из штата Делавэр, Каталин Маккормик, подтвердила свое решение отклонить компенсационный пакет Илона Маска в размере $55,8 миллиардов, заявив, что попытка акционеров Tesla восстановить его через голосование на собрании в июне не может изменить это решение.
Суд отклонил попытку вернуть компенсацию Маска в $55,8 млрд от Tesla

© Ferra.ru

Маккормик признала, что попытка ратификации пакета через голосование акционеров имела несколько серьезных недостатков, включая «существенные недостоверные заявления» в документах, которые были представлены акционерам о последствиях их голосования.

Компания Tesla заявила, что намерена обжаловать решение, утверждая, что акционеры должны контролировать голосования, а не судьи. Илон Маск на своей платформе X добавил, что это решение несправедливо для акционеров компании.

Ранее акционеры поддержали компенсационный план Маска в марте 2018 года, который был направлен на вознаграждение основателя за рост Tesla. Однако акционер компании Ричард Торнета подал иск, обвиняя руководство в том, что они недостаточно независимо подошли к утверждению условий пакета и фактически позволили Маску диктовать условия.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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