Суд отклонил попытку вернуть компенсацию Маска в $55,8 млрд от Tesla

Маккормик признала, что попытка ратификации пакета через голосование акционеров имела несколько серьезных недостатков, включая «существенные недостоверные заявления» в документах, которые были представлены акционерам о последствиях их голосования.

Компания Tesla заявила, что намерена обжаловать решение, утверждая, что акционеры должны контролировать голосования, а не судьи. Илон Маск на своей платформе X добавил, что это решение несправедливо для акционеров компании.

Ранее акционеры поддержали компенсационный план Маска в марте 2018 года, который был направлен на вознаграждение основателя за рост Tesla. Однако акционер компании Ричард Торнета подал иск, обвиняя руководство в том, что они недостаточно независимо подошли к утверждению условий пакета и фактически позволили Маску диктовать условия.