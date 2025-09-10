Суд отклонил соглашение Anthropic на $1,5 млрд по делу о нарушении авторских прав

Суть дела связана с использованием Anthropic защищенных авторским правом материалов для обучения модели Claude. В июне суд уже признал использование таких материалов в рамках «добросовестного использования», однако разрешил истцам продолжать претензии к компании за скачивание книг с сайтов вроде Library Genesis.

Судья указал на ряд недостатков в соглашении. В частности, неполные списки произведений и авторов, нечеткий процесс уведомления участников класса и форма подачи заявлений для получения выплат. Он подчеркнул, что многие участники «могут остаться в стороне», если юристы не проработают все детали.

Теперь адвокатам необходимо создать форму заявления, которая позволит участникам выбрать, участвовать им в соглашении или нет. Кроме того, до 15 сентября они должны предоставить полный список произведений, задействованных в деле.

Финальный список работ, всех участников и форма заявления должны быть одобрены судом до 10 октября, чтобы соглашение могло вступить в силу.