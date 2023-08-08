Суд признал российский филиал Oracle банкротом в РФ

Суд открыл конкурсное производство для соразмерного удовлетворения требований 10 кредиторов, которым российское подразделение Oracle суммарно задолжало более 1,25 млрд рублей.

С началом СВО Oracle приняла решение уйти из России, а в июле 2022 года уволила всех сотрудников. После того, как компания приостановила все операции в России, в отношении российского юрлица с начала февраля было введено наблюдение — начальная процедура банкротства. Инициатором выступила российская компания «Крок», подавшая в июне 2022 года иск на 49,7 млн рублей, добившись взыскания большей части суммы.

Среди кредиторов Oracle также числятся Сбербанк с требованиями на 77,2 млн рублей, «Альфа-банк» — 99,4 млн. В список входят также «Ньютек.ТВ», которая ремонтирует коммуникационное оборудование, требования этой компании — 8 млн рублей, IT-компании «Инфосистемы джет» и «Борлас» — 20 млн и 11 млн рублей соответственно, «Нэк Нева коммуникационные системы» с 12,8 млн.