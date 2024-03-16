Суд признал видного разработчика самозванцем, приписавшим себе имя создателя BTC

Иск был подан в 2021 году, когда Райт начал требовать передать ему исключительные права на BTC, так как, по его словам, он и есть создатель первой криптовалюты Сатоши Накамото. И, наконец, 14 марта британский суд постановил, что Райт — не создатель и не разработчик ПО для обеспечения работы BTC. И никакого отношения не имеет к псевдониму Сатоши Накамото. Кроме того, судья Меллор хочет подписать ограничительное постановление, запрещающее Райту называть себя Сатоши Накамото.

Криптосообщество с энтузиазмом восприняло эту новость: как отметили представители криптобиржи Kraken, они рады, что «суд признал неопровержимые доказательства, подтверждающие, что Райт не является Сатоши».

«Это решение — победа для разработчиков, для всего сообщества открытого исходного кода и для правды. На протяжении более восьми лет доктор Райт и его финансовые покровители лгали о том, что он Сатоши Накамото, и использовали эту ложь, чтобы запугивать разработчиков биткоин-сообщества», — заявили представители COPA.