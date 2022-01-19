Суд признал законным работу блокировщиков рекламы

Немецкий медиаконцерн, выпускающий различные газеты и журналы, утверждал в своём иске, что блокировщик рекламы не просто мешает корректному отображению сайтов в браузерах, но также изменяет код сайтов. А это, в свою очередь, получение прямого доступа к юридически защищённым данным.

Но суд принял решение, что Adblock Plus не нарушали прав Axel Springer. Связано это с тем, что блокировщик рекламы не меняет код сайтов — он лишь меняет структуру того, как они отображаются.

Отметим, что ответ от создателей Adblock не заставил себя ждать. Они опубликовали сообщение, в котором поделились своей радостью в связи с «важной победой для свободного и безопасного Интернета».