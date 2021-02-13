Суд признал законным заработок на данных пользователей ВКонтакте

Известно, что Double Data занимается созданием программ для изучения открытых данных пользователей. Впоследствии с помощью сформированной базы данных для банков приводится оценка кредитоспособности пользователей и выявление рисков мошенничества с их стороны. Отмечается, что база данных компании включала в себя информацию о порядка 36 млн пользователей социальной сети ВКонтакте.

Представители ВКонтакте сочли эти действия нарушающими права соцсети и потребовали удалить ранее извлеченные элементы. Суд оказался на стороне Double Data, однако соцсеть планирует обжаловать это решение.