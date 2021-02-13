Наука и технологии
Сегодня в 16:07
Суд признал законным заработок на данных пользователей ВКонтакте
Соцсеть планирует обжаловать такое решение суда
Напомним, что ВКонтакте подала в суд на компанию Double Data и «Национального бюро кредитных историй» с требованием ограничить сбор персональных данных пользователей с последующей эксплуатацией в коммерческих целях. Сейчас же выяснилось, что суд признал законным заработок на данных пользователей ВКонтакте.
Известно, что Double Data занимается созданием программ для изучения открытых данных пользователей. Впоследствии с помощью сформированной базы данных для банков приводится оценка кредитоспособности пользователей и выявление рисков мошенничества с их стороны. Отмечается, что база данных компании включала в себя информацию о порядка 36 млн пользователей социальной сети ВКонтакте.
Представители ВКонтакте сочли эти действия нарушающими права соцсети и потребовали удалить ранее извлеченные элементы. Суд оказался на стороне Double Data, однако соцсеть планирует обжаловать это решение.