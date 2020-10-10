Наука и технологии
Сегодня 12:04
Суд разрешил Apple удалить Fortnite из App Store
Однако компании запретили блокировать игровой движок Unreal Engin
Издание Reuters опубликовало решение Федерального судьи в Калифорнии, согласно которому Apple имеет право удалить игру Fortnite, разработчиком которой является Epic Games, из фирменного магазина приложений App Store.
В то же время, Apple, по решению суда, не может блокировать игровой движок Unreal Engin, поскольку от него зависят и другие разработчики.
Суд поддерживает свои выводы из временного запретительного судебного приказа и настоящим частично удовлетворяет и частично отклоняет ходатайство Epic Games о предварительном судебном запрете.
Напомним, что еще в середине августа представители Epic Games подали в суд на Apple и Google за монополизацию рынка после того, как компании удалили игру Fortnite из App Store и Google Play.