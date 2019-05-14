Суд разрешил операторам отключать интернет во время протестов

Магасский суд Ингушетии отклонил иск к ФСБ по поводу отключения мобильного интернета во время протестов в Ингушетии. Об этом сообщил Павел Чиков, адвокат и глава международной правозащитной группы «Агора».

В конце прошлого года сотовые операторы «большой тройки», МТС, «Билайн» и МегаФон отключали мобильный интернет в Ингушетии во время митингов протеста. По словам Роскомнадзора и операторов, отключение мобильного интернета производилось на основании «мотивированного решения», направленного им «правоохранительными органами».

Иск к ФСБ России подал местный житель Мурада Хазбиева, который принимал участие в протестных акциях. Как отмечает Чиков, управление ФСБ по Ингушетии признало, что мобильный интернет (а именно сегменты LTE и 3G) отключался в республике не менее 8 раз за последний год. Основанием отключения каждый раз становилась угроза совершения «диверсионно-террористических актов».

Поскольку закон о связи позволяет ФСБ приостанавливать оказание услуг связи, суд отказал в удовлетворении исковых требований.